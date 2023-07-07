***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2023 10:29
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 1,45 % 0,0029 % 0 % 0,01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166885
BIST
'
10:346.196
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 54,93
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.198
10:3426,1299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0571
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0269
10:3428,3970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0269
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,7006
En Düşük
28,1922
10:341.608,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.608,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler10:32
|SKTAS
|3,65
|3.162.155
|% 30,36
|
|IZINV
|32,38
|12.834.440
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|22.895.693
|% 9,99
|
|GLBMD
|16,34
|7.015.541
|% 9,96
|
|LUKSK
|63,55
|23.817.849
|% 9,95
|
|EUKYO
|6,35
|15.097.603
|% -8,90
|
|IHAAS
|30,46
|39.238.911
|% -8,53
|
|UZERB
|236,40
|1.676.781
|% -7,29
|
|BRKSN
|13,55
|25.934.989
|% -4,31
|
|ISBTR
|49.011,00
|1.479.000
|% -3,90
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|THYAO
|217,20
|1.396.490.041
|% 0,28
|
|TUPRS
|89,40
|627.060.329
|% 1,53
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,03
|519.613.875
|% 1,13
|
|YKBNK
|13,20
|519.076.549
|% 1,38
|
|PSGYO
|7,35
|230.039.437
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,91
|78.444.533
|% 1,75
|
|ASTOR
|81,75
|2.166.053.405
|% 5,01
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0773
|26,1315
|% 0,23
|
|Euro
|28,3500
|28,4000
|% -0,18
|
|Sterlin
|33,1501
|33,3163
|% 0,06
|
|Frank
|29,0489
|29,2239
|% 0,11
|
|Riyal
|6,9422
|6,9770
|% 0,15
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.608
|5,72
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.399
|10.654
|-12,00
|
|Yarım
|5.208
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.676
|-3,00
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 19 artarak (% 0.85 ) 6, 869
-
10:47
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, IHAAS
-
10:47
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle SKTAS, GEDIZ, ARTI
-
10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASTOR, THYAO, TUPRS
-
10:47XU100
Endeks 6, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 17, 443.00 milyon TL de