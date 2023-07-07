***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2023 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 17.026,8 % 0,026442 % 0,002752 % 10,41
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166927
BIST
'
13:226.172
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
|| 31,05
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2226,0400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0328
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2228,4053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0186
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:221.603,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.603,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SKTAS
|3,68
|15.605.069
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|IZINV
|32,38
|13.726.444
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.545.542
|% 9,98
|
|IHAAS
|31,00
|110.786.365
|% -6,91
|
|MACKO
|90,40
|212.231.727
|% -6,80
|
|PCILT
|29,30
|37.171.790
|% -4,99
|
|ULUSE
|174,00
|105.211.440
|% -4,66
|
|PETUN
|60,30
|18.667.249
|% -3,75
|
|ASTOR
|81,35
|4.464.294.445
|% 4,50
|
|THYAO
|216,40
|3.376.576.007
|% -0,09
|
|EREGL
|38,90
|2.608.404.313
|% 1,30
|
|TUPRS
|89,75
|2.190.842.424
|% 1,93
|
|SISE
|46,68
|1.863.195.407
|% -0,04
|
|EKGYO
|8,12
|1.819.509.312
|% 2,27
|
|YKBNK
|13,05
|1.015.155.056
|% 0,23
|
|KRDMD
|24,10
|1.641.696.478
|% 4,06
|
|EREGL
|38,90
|2.608.404.313
|% 1,30
|
|ZOREN
|3,53
|218.359.134
|% -1,12
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0144
|26,0204
|% -0,20
|
|Euro
|28,3140
|28,3370
|% -0,31
|
|Sterlin
|33,0745
|33,2404
|% -0,17
|
|Frank
|28,9323
|29,1066
|% -0,29
|
|Riyal
|6,9166
|6,9513
|% -0,22
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|2,81
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.373
|10.597
|-69,00
|
|Yarım
|5.195
|5.323
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.661
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|