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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

07.07.2023 11:23
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Bildirim İçeriği

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 0,86 % 0,002867 % 0 % 0,02



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166933


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IZINV 32,38 13.726.444 % 9,99  
TETMT 294,10 23.882.987 % 9,99  
BRKVY 29,54 82.545.542 % 9,98  
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Dolar 26,0144 26,0204 % -0,20  
Euro 28,3140 28,3370 % -0,31  
Sterlin 33,0745 33,2404 % -0,17  
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Riyal 6,9166 6,9513 % -0,22  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.916 1.917 5,53  
Altın Gr. 1.603 1.603 0,43  
Cumhuriyet 10.758 10.921 0,00  
Tam 10.363 10.603 -63,00  
Yarım 5.190 5.326 -31,00  
Çeyrek 2.603 2.663 -16,00  
Gümüş.Ons 22,72 22,74 0,02  
Gümüş Gr. 19,00 19,02 -0,04  
B. Petrol 76,97 76,97 0,47  
Seans Raporu 13:20
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