***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
09.01.2024 11:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir.
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 2,32 % 0,0029 % 0,0000014 % 0,04845534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235533
BIST
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13:267.792
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -26,77
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:2629,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0662
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:2632,8066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:261.961,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,04
|Açılış
|: 1.961,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,16
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:26
|KBORU
|56,80
|396.053.688
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|428.402.746
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.636.159
|% 9,87
|
|GARFA
|94,75
|126.394.291
|% 9,41
|
|MARKA
|42,50
|12.921.521
|% 8,97
|
|FLAP
|11,40
|87.136.817
|% -6,17
|
|CVKMD
|391,75
|210.003.637
|% -5,89
|
|ACSEL
|121,10
|45.536.551
|% -5,76
|
|VKING
|27,22
|13.121.213
|% -5,49
|
|EDATA
|18,32
|25.604.959
|% -5,32
|
|THYAO
|245,40
|6.786.332.619
|% 1,15
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|ISCTR
|25,34
|3.354.060.608
|% 0,16
|
|AKBNK
|41,26
|2.997.057.057
|% 2,03
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|YKBNK
|22,54
|3.793.442.933
|% 2,45
|
|EKGYO
|8,05
|1.194.129.423
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,34
|3.354.060.608
|% 0,16
|
|VAKBN
|15,39
|2.019.487.315
|% 3,29
|
|SKBNK
|4,49
|503.829.624
|% -1,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9329
|29,9367
|% 0,22
|
|Euro
|32,7940
|32,8066
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,9898
|38,1803
|% 0,02
|
|Frank
|35,0650
|35,2762
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9590
|7,9989
|% 0,22
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|948,97
|951,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|990,75
|994,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,58
|77,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,86
|2.038,12
|% 0,66
|