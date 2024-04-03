***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
03.04.2024 17:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimidir
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ata Yatırım Menkul Kıym.A.Ş. 14.285,23 % 0,01596 % 0,0009596 % 6,01257704
Meksa Menkul Değerler 15.725,97 % 0,02999998 % 0,00105638 % 3,52129896
Oyak Menkul Değerler 12.650,02 % 0,03999999 % 0,00084976 % 2,12440707
Teb Yatırım A.Ş. 53.575,36 % 0,04 % 0,00359891 % 8,99728398
UNLU MENKUL DEGERLER 27.403 % 0,03999993 % 0,00184079 % 4,60198594
Yapı Kredi Yatırım A.Ş. 170.227,19 % 0,01518562 % 0,01143497 % 75,30132421
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266564
BIST