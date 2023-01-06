***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
06.01.2023 14:41
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
‘'Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 30.01.2023 vadeli %3,89 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.''
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095134
BIST
15:075.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 72,77
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:0718,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:0719,6983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0661
|Açılış
|: 19,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:071.107,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.107,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:07
|BRKVY
|28,82
|40.294.903
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.123.557
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|192.675.953
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|194.468.374
|% -10,00
|
|ADEL
|126,50
|89.535.430
|% -7,73
|
|MARTI
|5,06
|102.696.288
|% -7,66
|
|ULUFA
|6,94
|26.313.252
|% -7,10
|
|THYAO
|138,50
|7.775.423.717
|% 2,44
|
|EREGL
|39,92
|6.572.615.251
|% -0,40
|
|ASELS
|61,00
|6.195.118.777
|% 3,57
|
|EKGYO
|9,06
|3.843.441.325
|% 6,84
|
|KRDMD
|18,09
|3.416.043.518
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,06
|3.843.441.325
|% 6,84
|
|YKBNK
|10,58
|2.319.944.628
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,80
|549.495.820
|% 2,56
|
|KRDMD
|18,09
|3.416.043.518
|% 0,50
|
|EREGL
|39,92
|6.572.615.251
|% -0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7528
|18,7743
|% 0,05
|
|Euro
|19,6883
|19,6997
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,1631
|22,2743
|% -0,56
|
|Frank
|19,8737
|19,9934
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,84
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|1,59
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.528
|7.586
|-2,00
|
|Yarım
|3.645
|3.708
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,16
|0,13
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|-0,08
|
Seans Raporu
15:07
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15:21CEOEM
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15:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 11 artarak (% 1.52 ) 4, 608
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15:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, SNKRN, BRKVY, UZERB, TERA, HKTM
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15:20
UZERB, EKGYO, YONGA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:20
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