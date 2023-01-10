***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.01.2023 13:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 13.02.2023 vadeli %3,27 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099339
BIST
16:315.134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -37,24
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:3118,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:3120,1359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0130
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:311.130,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.130,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EUHOL
|2,35
|89.076.620
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|4.108.207
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.132.751
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.937.378
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.684.942
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.822.677
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|528.024.789
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|MEPET
|5,27
|47.245.894
|% -9,91
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,70
|5.534.699.224
|% 1,02
|
|THYAO
|136,50
|5.134.535.097
|% -1,37
|
|EREGL
|39,52
|5.069.420.398
|% -0,75
|
|KRDMD
|18,93
|4.022.308.105
|% 0,75
|
|KOZAL
|590,80
|3.341.986.906
|% -0,40
|
|EKGYO
|8,76
|3.301.936.967
|% 0,34
|
|YKBNK
|9,90
|2.549.671.973
|% -2,17
|
|KRDMD
|18,93
|4.022.308.105
|% 0,75
|
|SKBNK
|2,86
|441.439.859
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,80
|2.439.232.605
|% -0,06
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1262
|20,1359
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7228
|22,8367
|% -0,29
|
|Frank
|20,2313
|20,3532
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,77
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.659
|7.711
|3,00
|
|Yarım
|3.721
|3.772
|1,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,54
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,06
|
|B. Petrol
|79,95
|79,95
|0,30
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:46PRDGS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 7.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 907, 069 adet işlem
-
16:45KNFRT
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 13.93 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 069 adet işlem
-
16:44DGNMO
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 7.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 895, 587 adet işlem
-
16:43KAREL
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 195 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 5, 138 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 71, 583.00 milyon TL de