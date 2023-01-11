***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.01.2023 14:01
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 14.02.2023 vadeli %3,27 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100099
BIST
14:324.865
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -122,52
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.865
14:3218,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:3220,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:321.137,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.137,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|56,65
|5.878.627
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.389.297
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.244.837
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|269.514.184
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|347.920.576
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|19.734.971
|% -9,92
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|THYAO
|130,50
|5.342.727.703
|% -0,53
|
|EREGL
|37,84
|3.679.565.908
|% -0,05
|
|ASELS
|55,95
|3.272.713.901
|% -3,78
|
|KRDMD
|18,02
|2.874.426.278
|% -0,66
|
|KOZAL
|550,70
|2.793.130.585
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,43
|1.921.971.893
|% -0,82
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|18,02
|2.874.426.278
|% -0,66
|
|SKBNK
|2,64
|393.597.494
|% -3,30
|
|KATMR
|2,09
|278.677.918
|% -9,91
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7738
|18,7834
|% 0,05
|
|Euro
|20,1909
|20,2002
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6903
|22,8041
|% -0,24
|
|Frank
|20,2280
|20,3499
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% -0,02
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,12
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,20
|
|Cumhuriyet
|7.649
|7.764
|30,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,45
|80,45
|0,35
|