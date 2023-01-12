***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.01.2023 12:12
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 15.02.2023 vadeli %3,27 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100722
BIST
12:034.882
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 152,78
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:0318,7875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:0320,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:031.136,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.136,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KRDMA
|17,38
|187.089.060
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.183.768
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.441.218
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.588.114
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.046.578
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,90
|4.346.989.179
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,22
|2.756.156.427
|% 5,99
|
|ASELS
|55,50
|2.049.074.796
|% 5,11
|
|EREGL
|38,22
|1.820.099.613
|% 3,75
|
|KOZAL
|542,90
|1.484.630.468
|% 4,65
|
|KRDMD
|18,22
|2.756.156.427
|% 5,99
|
|EKGYO
|8,42
|1.258.606.924
|% 4,21
|
|YKBNK
|8,92
|1.026.510.099
|% 3,84
|
|PETKM
|17,17
|1.091.151.475
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,64
|155.713.280
|% 3,53
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7837
|18,7856
|% 0,06
|
|Euro
|20,2053
|20,2191
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7384
|22,8524
|% 0,02
|
|Frank
|20,0233
|20,1440
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9861
|5,0111
|% 0,06
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,24
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.682
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.740
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|-0,14
|