***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.03.2023 16:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 19.04.2023 vadeli %3,73 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125558
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 108,01
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0518,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
18:0520,1944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1085
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
18:051.170,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.170,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9957
|19,0015
|% 0,05
|
|Euro
|20,1781
|20,1953
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,9311
|23,0461
|% 0,45
|
|Frank
|20,3507
|20,4733
|% 0,43
|
|Riyal
|5,0423
|5,0676
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.171
|1.171
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.874
|7.971
|6,00
|
|Yarım
|3.860
|3.900
|2,00
|
|Çeyrek
|1.930
|1.950
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|-0,15
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem