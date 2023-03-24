***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
24.03.2023 15:22
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 28.04.2023 vadeli %3,73 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127737
BIST
15:555.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,03
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.000
15:5519,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0438
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
15:5520,5176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1140
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,4376
15:551.226,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.226,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler15:53
|DERIM
|9,13
|21.539.397
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.169.721
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|55.817.401
|% 9,98
|
|DGGYO
|41,90
|70.721.012
|% 9,97
|
|ORMA
|61,20
|650.690
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|71.578.323
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|434.261.131
|% -9,95
|
|IZINV
|23,08
|31.128.213
|% -9,13
|
|POLTK
|1.960,10
|20.358.033
|% -8,37
|
|KUVVA
|44,20
|346.671
|% -7,14
|
|ASTOR
|63,55
|4.192.044.755
|% 1,92
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|THYAO
|127,60
|2.187.204.931
|% -1,39
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|KOZAL
|21,52
|1.723.280.581
|% 2,09
|
|KATMR
|1,43
|199.316.154
|% 9,16
|
|ISCTR
|13,96
|1.854.559.204
|% -1,48
|
|EKGYO
|6,95
|800.290.484
|% -0,43
|
|YKBNK
|10,41
|1.085.350.058
|% -1,70
|
|EREGL
|37,22
|3.278.829.997
|% 0,32
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0655
|19,0695
|% 0,23
|
|Euro
|20,4947
|20,5110
|% -0,58
|
|Sterlin
|23,2211
|23,3375
|% -0,40
|
|Frank
|20,6609
|20,7854
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0621
|5,0875
|% 0,22
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|8,13
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.254
|8.378
|77,00
|
|Tam
|8.284
|8.365
|26,00
|
|Yarım
|4.061
|4.093
|12,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.047
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,24
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|-2,69
|
Seans Raporu
15:53
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16:09YAPRK
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16:05XU100
Endeks 5, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 35, 860.00 milyon TL de
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16:05SMART
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 126, 619 adet işlem