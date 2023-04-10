***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.04.2023 16:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 15.05.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135336
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0321
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0690
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.231,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.231,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2560
|19,2609
|% 0,13
|
|Euro
|20,8928
|20,9026
|% -0,43
|
|Sterlin
|23,7534
|23,8725
|% -0,25
|
|Frank
|21,0708
|21,1977
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-17,67
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.231
|-10,71
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.484
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.144
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.072
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,35
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,74
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem