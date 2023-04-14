***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
14.04.2023 15:03
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 22.05.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138323
BIST
16:585.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -4,96
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5819,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0444
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5821,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
16:581.259,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.259,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:56
|ARZUM
|22,00
|20.336.697
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.486.273
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,97
|37.830.065
|% 9,96
|
|CVKMD
|127,00
|3.027.553
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.336.573
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.131.130
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.341.939
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.798.705
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,82
|2.750.199.052
|% 0,18
|
|THYAO
|135,60
|2.730.520.287
|% -1,09
|
|GESAN
|89,35
|2.369.251.009
|% 5,86
|
|EREGL
|36,06
|1.504.385.684
|% -0,66
|
|KOZAA
|45,34
|1.446.814.332
|% 3,23
|
|KOZAL
|22,82
|2.750.199.052
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,94
|819.922.601
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,87
|86.090.006
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,17
|1.129.719.937
|% 0,41
|
|YKBNK
|10,37
|902.856.638
|% 0,48
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3617
|19,3663
|% 0,25
|
|Euro
|21,3442
|21,3628
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,0689
|24,1896
|% -0,28
|
|Frank
|21,6328
|21,7631
|% -0,07
|
|Riyal
|5,1466
|5,1724
|% 0,17
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.020
|-20,33
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|8.802
|8.935
|113,00
|
|Tam
|8.835
|8.929
|138,00
|
|Yarım
|4.315
|4.369
|67,00
|
|Çeyrek
|2.158
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,07
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|