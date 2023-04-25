***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.04.2023 14:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 30.05.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140696
BIST
14:384.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -24,88
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:3819,4210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:3821,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:381.235,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,12
|Açılış
|: 1.235,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,75
BIST En Aktif Hisseler14:38
|CMBTN
|537,90
|40.781.519
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|13.614.499
|% 10,00
|
|ISDMR
|33,10
|481.028.560
|% 9,97
|
|KRGYO
|19,30
|11.056.367
|% 9,97
|
|UFUK
|58,45
|6.623.581
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|316.719.165
|% -9,98
|
|BRSAN
|141,10
|430.930.428
|% -8,67
|
|EMKEL
|7,53
|71.170.578
|% -8,62
|
|FENER
|52,20
|248.479.227
|% -7,36
|
|LIDER
|92,15
|29.508.326
|% -6,49
|
|EREGL
|34,94
|3.698.675.857
|% 2,40
|
|KRDMD
|17,52
|1.910.690.341
|% 1,62
|
|THYAO
|136,50
|1.840.639.889
|% 0,15
|
|KOPOL
|44,42
|1.579.975.010
|% 7,71
|
|KOZAL
|21,96
|1.499.870.333
|% -0,72
|
|KRDMD
|17,52
|1.910.690.341
|% 1,62
|
|EREGL
|34,94
|3.698.675.857
|% 2,40
|
|EKGYO
|6,66
|597.061.369
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,99
|82.192.750
|% 5,32
|
|KOZAL
|21,96
|1.499.870.333
|% -0,72
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4173
|19,4210
|% 0,09
|
|Euro
|21,3997
|21,4073
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0848
|24,2056
|% -0,28
|
|Frank
|21,7679
|21,8990
|% -0,03
|
|Riyal
|5,1622
|5,1881
|% 0,08
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|-9,55
|
|Altın Gr.
|1.237
|1.237
|-3,98
|
|Cumhuriyet
|8.978
|9.114
|33,00
|
|Tam
|9.035
|9.161
|-31,00
|
|Yarım
|4.413
|4.479
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.253
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|-0,24
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|