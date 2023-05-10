***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
10.05.2023 16:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 02.06.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149624
BIST
17:004.504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -32,37
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:0019,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 77,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 77,4400
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:0021,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0822
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
21,5095
En Düşük
21,3125
17:0016,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,00
|Açılış
|: 16,09
|
|Önceki Kapanış
|: 16,08
|
16,29
En Düşük
16,01
BIST En Aktif Hisseler16:58
|BRSAN
|137,50
|290.787.996
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.880.270
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.324.653
|% 9,99
|
|FADE
|8,32
|7.270.365
|% 9,91
|
|ISBIR
|73,85
|5.102.227
|% 9,90
|
|TUKAS
|10,92
|177.075.619
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.000.783
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|146.779.351
|% -9,96
|
|IZINV
|19,86
|9.677.302
|% -8,56
|
|AYEN
|19,08
|45.862.415
|% -7,83
|
|ISCTR
|12,71
|4.449.022.317
|% 4,87
|
|KCHOL
|87,35
|2.963.097.078
|% 0,58
|
|THYAO
|127,70
|2.216.659.775
|% -0,85
|
|SISE
|37,10
|1.928.905.595
|% -1,07
|
|CWENE
|112,40
|1.812.655.317
|% -4,91
|
|ISCTR
|12,71
|4.449.022.317
|% 4,87
|
|YKBNK
|10,56
|1.683.975.930
|% 1,64
|
|EKGYO
|5,51
|574.211.227
|% 0,36
|
|AKBNK
|16,90
|1.726.280.076
|% 1,14
|
|DOHOL
|8,50
|584.926.892
|% -3,30
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5312
|19,5371
|% 0,12
|
|Euro
|21,4640
|21,4713
|% 0,39
|
|Sterlin
|24,6184
|24,7419
|% 0,24
|
|Frank
|21,9151
|22,0471
|% 0,41
|
|Riyal
|5,1944
|5,2204
|% 0,12
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|3,42
|
|Cumhuriyet
|9.353
|9.494
|91,00
|
|Tam
|9.288
|9.537
|84,90
|
|Yarım
|4.582
|4.730
|71,00
|
|Çeyrek
|2.284
|2.358
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,14
|0,06
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|-1,13
|