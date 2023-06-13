***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.06.2023 15:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 26.06.2023 ve 03.07.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158295
BIST
17:575.441
En Düşük
|Değişim
|: -2,65%
|| -148,11
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5723,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0353
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5725,5746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2198
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:571.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|METUR
|5,17
|55.385.412
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.003.196
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.031.001
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|1.342.554.472
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,20
|7.678.075.334
|% -2,24
|
|SASA
|56,45
|6.725.732.364
|% -9,82
|
|EREGL
|37,66
|4.168.223.870
|% -0,74
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,48
|2.149.424.664
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.108.349.757
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,07
|2.510.586.428
|% -0,23
|
|AKBNK
|18,15
|3.388.175.002
|% 0,39
|
|KRDMD
|21,96
|3.729.875.878
|% 2,81
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6367
|23,6537
|% 0,17
|
|Euro
|25,5505
|25,5867
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6800
|29,8288
|% 0,73
|
|Frank
|26,0044
|26,1610
|% 0,46
|
|Riyal
|6,2811
|6,3126
|% 0,03
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-4,42
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.835
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|2,66
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem