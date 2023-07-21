***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
21.07.2023 15:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 08.08.2023 ve 09.08.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemleri yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174153
BIST
'
15:486.676
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -5,86
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.655
En Yüksek
6.724
15:4826,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1915
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
15:4830,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1669
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
15:481.700,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.700,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler15:48
|YEOTK
|145,20
|520.612.675
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|626.271.373
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.557.126
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|729.350.302
|% 9,99
|
|EMKEL
|17,86
|219.038.410
|% 9,98
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|17.020.125
|% -9,94
|
|RALYH
|69,75
|108.303.660
|% -9,94
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|BRMEN
|2,32
|352.475
|% -7,20
|
|ASTOR
|96,95
|7.667.685.921
|% 8,08
|
|THYAO
|223,50
|5.111.197.719
|% -0,75
|
|TUPRS
|91,10
|3.549.612.164
|% 0,11
|
|CANTE
|21,02
|2.881.823.084
|% -3,13
|
|ASELS
|72,00
|2.395.838.259
|% -2,24
|
|ZOREN
|3,95
|1.810.134.832
|% 6,47
|
|ODAS
|10,18
|2.114.486.705
|% 3,88
|
|EKGYO
|8,32
|1.681.023.959
|% -2,23
|
|SKBNK
|2,89
|532.116.266
|% -2,03
|
|CANTE
|21,02
|2.881.823.084
|% -3,13
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9331
|26,9385
|% 0,72
|
|Euro
|29,9960
|30,0164
|% 0,56
|
|Sterlin
|34,4390
|34,6117
|% 0,32
|
|Frank
|31,0158
|31,2026
|% 0,85
|
|Riyal
|7,1595
|7,1954
|% 0,67
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,21
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.702
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.391
|11.563
|-103,00
|
|Tam
|11.110
|11.230
|-79,00
|
|Yarım
|5.555
|5.641
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.820
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,47
|21,49
|0,18
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|1,11
|
Seans Raporu
15:48
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16:03RALYH
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 69.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 541, 163 adet işlem
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16:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 78 kaybederek (% -0.31 ) 5, 963
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16:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GLCVY, EMKEL, ALMAD, SMRTG, PSDTC, SDTTR, PSDTC, PSDTC, EDIP
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16:02
POLTK, YEOTK, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:02
ZPT10, EUYO, ORMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında