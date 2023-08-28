***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
28.08.2023 14:42
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 18.09.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189898
BIST
'
16:407.982
En Düşük
|Değişim
|: 3,44%
|| 265,24
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4026,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0338
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4028,7475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1349
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:401.636,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.635,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:40
|IZENR
|44,66
|910.872.632
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.896.493
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.566.368
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.317.490
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.992.977
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.947.946
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.206.489.436
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|55,00
|10.648.836.191
|% 7,21
|
|THYAO
|253,20
|8.692.761.370
|% 6,39
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,60
|6.943.047.641
|% 8,93
|
|TUPRS
|142,40
|6.318.577.302
|% 6,67
|
|ISCTR
|20,54
|8.287.008.977
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,99
|1.368.487.889
|% 2,46
|
|YKBNK
|17,07
|4.593.151.207
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,65
|2.242.225.034
|% 0,12
|
|SKBNK
|4,19
|868.990.203
|% 4,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5673
|% 0,13
|
|Euro
|28,7172
|28,7475
|% 0,47
|
|Sterlin
|33,3260
|33,4931
|% 0,17
|
|Frank
|29,8969
|30,0770
|% -0,00
|
|Riyal
|7,0624
|7,0978
|% 0,15
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.635
|1.635
|1,47
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.968
|11.052
|-49,00
|
|Yarım
|5.501
|5.547
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.773
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,56
|20,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|-0,09
|
Seans Raporu
16:40
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-
16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
-
16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem