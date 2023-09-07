***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
07.09.2023 16:31
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 26.09.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192677
BIST
'
17:428.331
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 148,96
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.332
17:4226,8396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0236
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4228,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:421.656,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:41
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.517.923
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.327.002
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.682.636
|% -9,99
|
|BYDNR
|59,10
|3.791.769.456
|% -9,98
|
|ENERY
|206,50
|770.322.819
|% -9,98
|
|EREGL
|48,26
|9.096.978.102
|% 3,87
|
|ISCTR
|24,28
|6.911.015.533
|% -1,14
|
|EKGYO
|9,61
|6.543.927.594
|% 4,00
|
|ASELS
|42,20
|5.779.143.751
|% 2,48
|
|THYAO
|244,30
|5.139.396.303
|% -0,29
|
|EKGYO
|9,61
|6.543.927.594
|% 4,00
|
|ISCTR
|24,28
|6.911.015.533
|% -1,14
|
|YKBNK
|17,17
|3.989.411.460
|% 1,66
|
|PETKM
|21,18
|4.853.140.893
|% 3,72
|
|ZOREN
|4,87
|1.040.257.551
|% 0,83
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8347
|26,8401
|% 0,09
|
|Euro
|28,7528
|28,7701
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,3654
|33,5328
|% -0,19
|
|Frank
|29,9294
|30,1097
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1343
|7,1701
|% 0,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,82
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.008
|11.106
|-5,00
|
|Yarım
|5.521
|5.574
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|-0,16
|
Seans Raporu
17:41
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17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
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17:51XU050
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