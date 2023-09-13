***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.09.2023 15:28
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 26.09.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194428
BIST
'
15:438.154
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,30
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.141
En Yüksek
8.236
15:4326,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0971
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
15:4328,9777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0577
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
15:431.653,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.654,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler15:43
|EBEBK
|74,80
|44.685.221
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|64.473.941
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|1.610.872
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.996.184
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.917.836.698
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|618.183.317
|% -9,95
|
|OFSYM
|79,45
|181.299.416
|% -8,26
|
|LINK
|89,60
|147.850.422
|% -7,15
|
|SISE
|56,05
|7.319.001.989
|% 3,32
|
|ENKAI
|38,78
|5.739.319.725
|% 1,57
|
|YKBNK
|16,61
|3.951.454.746
|% 2,59
|
|THYAO
|234,70
|3.554.667.208
|% -0,55
|
|ASTOR
|140,10
|2.901.272.317
|% -0,36
|
|YKBNK
|16,61
|3.951.454.746
|% 2,59
|
|ZOREN
|4,92
|985.234.403
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,15
|1.107.708.618
|% 8,66
|
|EKGYO
|8,75
|1.525.747.963
|% -1,35
|
|SKBNK
|5,54
|920.374.138
|% 5,93
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9335
|26,9398
|% 0,36
|
|Euro
|28,9631
|28,9777
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,4940
|33,6620
|% 0,09
|
|Frank
|30,0409
|30,2218
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1605
|7,1964
|% 0,28
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.654
|0,84
|
|Cumhuriyet
|11.274
|11.445
|12,00
|
|Tam
|11.032
|11.120
|-37,00
|
|Yarım
|5.533
|5.583
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.792
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,33
|