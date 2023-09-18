***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.09.2023 16:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 04.10.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195748
BIST
'
16:477.768
En Düşük
|Değişim
|: -2,44%
|| -194,46
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4727,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4728,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0245
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:471.673,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:47
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|386.383.799
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|373.355.405
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.535.999
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.510.700
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,20
|6.560.094.338
|% -3,48
|
|TUPRS
|138,60
|3.420.323.772
|% -2,05
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|SISE
|52,65
|3.265.156.069
|% -3,48
|
|EBEBK
|79,35
|2.841.368.161
|% 4,68
|
|ZOREN
|4,69
|906.100.091
|% -2,09
|
|SKBNK
|5,75
|1.052.765.606
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,12
|2.647.446.131
|% 0,31
|
|EKGYO
|8,21
|1.338.822.061
|% -1,68
|
|ISCTR
|21,88
|3.280.893.583
|% 1,39
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0141
|27,0196
|% 0,14
|
|Euro
|28,8153
|28,8305
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3639
|33,5312
|% 0,16
|
|Frank
|29,9759
|30,1565
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,14
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,12
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.072
|11.144
|11,00
|
|Yarım
|5.553
|5.595
|5,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01OFSYM
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 72.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 035 adet işlem
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799