***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.09.2023 16:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 11.10.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196875
BIST
'
17:138.045
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 44,92
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
17:1327,1668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0462
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1739
En Düşük
27,0615
17:1328,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0844
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
17:131.682,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.682,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.684,53
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ADGYO
|30,14
|6.956.372
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.497.201
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|66.648.317
|% 9,99
|
|YEOTK
|232,30
|886.752.036
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.706.093.586
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,11
|78.891.550
|% -8,75
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|AGYO
|7,43
|113.908.461
|% -7,24
|
|TUPRS
|155,00
|8.868.788.339
|% 4,87
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|ASTOR
|141,70
|6.624.442.825
|% 0,85
|
|EREGL
|43,28
|5.479.588.094
|% 3,69
|
|EUPWR
|244,30
|5.390.917.251
|% 6,68
|
|ZOREN
|4,89
|1.598.739.305
|% 3,38
|
|ISCTR
|25,10
|7.553.611.050
|% 8,47
|
|YKBNK
|17,02
|3.619.697.874
|% 0,12
|
|KATMR
|2,26
|460.564.822
|% 9,71
|
|IHLAS
|1,14
|174.767.874
|% 6,54
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1618
|27,1668
|% 0,17
|
|Euro
|28,9732
|28,9854
|% 0,29
|
|Sterlin
|33,2498
|33,4166
|% 0,02
|
|Frank
|29,8931
|30,0732
|% 0,10
|
|Riyal
|7,2194
|7,2556
|% 0,16
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,95
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.683
|8,18
|
|Cumhuriyet
|11.357
|11.529
|60,00
|
|Tam
|11.122
|11.193
|3,00
|
|Yarım
|5.578
|5.620
|2,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.810
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,68
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,66
|20,68
|0,26
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,99
|
Seans Raporu
17:13
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-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 76 artarak (% 0.34 ) 8, 459
-
17:27EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 514, 467 adet işlem
-
17:26GWIND
Yüzde 6.86 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 255, 217 adet işlem
-
17:25SKTAS
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 225, 104 adet işlem
-
17:24IHGZT
Yüzde 7.75 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 962, 094 adet işlem