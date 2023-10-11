***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
11.10.2023 17:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 30.10.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204447
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0245
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 16,01
|Açılış
|: 1.673,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7306
|27,7371
|% 0,07
|
|Euro
|29,4210
|29,4362
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,0135
|34,1841
|% 0,20
|
|Frank
|30,6083
|30,7927
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3726
|7,4096
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|15,00
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|16,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.361
|11.463
|67,00
|
|Yarım
|5.698
|5.754
|39,00
|
|Çeyrek
|2.840
|2.877
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-1,31
|