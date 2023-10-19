***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
19.10.2023 15:38
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 07.11.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207705
BIST
'
16:087.851
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 8,03
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.971
16:0827,9975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 28,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1400
|
28,5091
En Düşük
27,8961
16:0829,6959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1733
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,0718
En Düşük
29,4688
16:081.758,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,69
|Açılış
|: 1.758,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MEKAG
|44,24
|4.994.563
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.569,00
|193.084.491
|% 10,00
|
|COSMO
|165,00
|41.313.478
|% 10,00
|
|RAYSG
|100,10
|32.983.767
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|14.682.382
|% 10,00
|
|AYCES
|540,10
|90.036.158
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.051,40
|8.421.714
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|3.157.335
|% -7,63
|
|BMSCH
|19,14
|137.781.629
|% -7,54
|
|ENSRI
|34,88
|166.161.573
|% -6,89
|
|THYAO
|217,90
|5.763.407.523
|% 0,65
|
|TUPRS
|136,70
|4.223.275.004
|% -3,19
|
|PETKM
|21,48
|2.740.929.488
|% -0,28
|
|BRSAN
|964,00
|2.625.392.508
|% 3,88
|
|YKBNK
|18,67
|2.560.728.635
|% 1,14
|
|EKGYO
|7,32
|1.619.107.669
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,89
|977.128.526
|% -0,84
|
|YKBNK
|18,67
|2.560.728.635
|% 1,14
|
|PETKM
|21,48
|2.740.929.488
|% -0,28
|
|ODAS
|11,90
|1.214.475.780
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9931
|27,9975
|% -0,01
|
|Euro
|29,6781
|29,6959
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,9036
|34,0737
|% 0,12
|
|Frank
|31,1109
|31,2983
|% 0,39
|
|Riyal
|7,4412
|7,4785
|% 0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.759
|6,69
|
|Cumhuriyet
|12.124
|12.307
|-37,00
|
|Tam
|11.871
|11.951
|-44,00
|
|Yarım
|5.954
|6.000
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.968
|3.000
|-10,00
|
Seans Raporu
16:08
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16:23GEDIK
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16:21XU050
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16:21
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