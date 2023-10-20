***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.10.2023 15:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 08.11.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208064
BIST
'
15:217.611
En Düşük
|Değişim
|: -2,04%
|| -158,42
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2128,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0395
|Açılış
|: 28,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2129,6750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0033
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:211.781,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.781,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MRSHL
|1.786,40
|112.150.131
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.449.817
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.621.720
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|12.611.024
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.124.610
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.509.754
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.307
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,30
|4.385.950.431
|% -2,01
|
|TUPRS
|132,00
|3.393.342.850
|% -1,05
|
|PETKM
|21,08
|2.201.018.668
|% 1,15
|
|YKBNK
|18,24
|1.854.669.174
|% -1,99
|
|ODAS
|11,80
|1.669.837.918
|% 3,51
|
|CONSE
|7,01
|341.847.803
|% -3,84
|
|FORMT
|3,31
|61.909.263
|% -2,93
|
|IHLGM
|1,29
|22.851.794
|% -3,01
|
|HDFGS
|2,04
|35.456.220
|% -3,77
|
|QUAGR
|5,50
|81.999.894
|% -3,34
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0165
|28,0205
|% 0,14
|
|Euro
|29,6657
|29,6750
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,9072
|34,0772
|% 0,16
|
|Frank
|31,2755
|31,4639
|% 0,13
|
|Riyal
|7,4469
|7,4842
|% 0,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|7,81
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.016
|12.086
|14,00
|
|Yarım
|6.027
|6.068
|7,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,00
|