***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
04.12.2023 16:09
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 20.12.2023 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221994
BIST
'
17:087.918
En Düşük
|Değişim
|: -1,74%
|| -139,83
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.917
En Yüksek
8.112
17:0828,9311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0492
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
17:0831,2522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0377
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
17:081.888,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,94
|Açılış
|: 1.887,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler17:07
|CMBTN
|1.958,00
|76.251.457
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|371.213.293
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|184.263.797
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.183.153
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.802.905
|% 9,99
|
|SAFKR
|30,78
|78.697.513
|% -10,00
|
|BTCIM
|160,20
|502.682.598
|% -10,00
|
|EUYO
|13,13
|14.365.981
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|GEDIK
|15,62
|82.075.808
|% -9,87
|
|THYAO
|252,75
|5.475.412.896
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,92
|5.391.578.986
|% 2,32
|
|YKBNK
|20,64
|4.192.463.506
|% 1,78
|
|AKBNK
|36,96
|3.928.899.735
|% 1,09
|
|BINHO
|347,00
|3.047.452.924
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,48
|2.061.160.941
|% 1,36
|
|ISCTR
|22,92
|5.391.578.986
|% 2,32
|
|YKBNK
|20,64
|4.192.463.506
|% 1,78
|
|IHLAS
|1,18
|178.274.412
|% -3,28
|
|ODAS
|10,08
|1.291.118.736
|% -7,52
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9279
|28,9305
|% 0,17
|
|Euro
|31,2383
|31,2505
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,3233
|36,5055
|% 0,18
|
|Frank
|32,9821
|33,1808
|% 0,36
|
|Riyal
|7,6882
|7,7267
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,19
|% 0,66
|
|Platin
|907,92
|910,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,08
|971,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,84
|75,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,79
|2.029,07
|% 0,66
|