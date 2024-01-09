***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
09.01.2024 14:24
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 11.01.2024 ve 18.01.2024 vadeli %4,42 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235986
BIST
'
16:397.751
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -67,85
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.746
En Yüksek
7.875
16:3929,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0716
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:3932,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0353
|Açılış
|: 32,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:391.963,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 16,11
|Açılış
|: 1.963,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BURCE
|148,50
|123.864.751
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.071.701
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.449.260
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.299.067
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.608.106
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.092.098
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|142.776.190
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|265.844.686
|% -7,52
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|CVKMD
|387,50
|314.369.699
|% -6,91
|
|THYAO
|242,70
|9.085.525.387
|% 0,04
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|AKBNK
|40,92
|4.736.995.454
|% 1,19
|
|GARAN
|61,95
|2.957.455.447
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,70
|6.303.068.656
|% 3,18
|
|ISCTR
|25,36
|6.454.596.546
|% 0,24
|
|EKGYO
|8,08
|1.799.622.697
|% 1,76
|
|VAKBN
|15,44
|2.542.435.711
|% 3,62
|
|HLGYO
|2,62
|408.052.067
|% 7,38
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9384
|29,9421
|% 0,24
|
|Euro
|32,7848
|32,7995
|% 0,11
|
|Sterlin
|37,9830
|38,1734
|% 0,01
|
|Frank
|35,0587
|35,2699
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9596
|7,9996
|% 0,23
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|939,67
|943,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,35
|989,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,01
|78,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,09
|2.036,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:39
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16:54BRISA
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 80.65 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 864 adet işlem
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Yüzde -5.00 oranında düşüşle 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 063 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, EKGYO, AKBNK
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16:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 05 kaybederek (% -0.48 ) 6, 889
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16:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEMAS, AVHOL, HALKB, BURCE, MARKA, BEGYO, KBORU