***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
16.01.2024 16:25
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 18.01.2024-19.01.2024-23.01.2024 ve 24.01.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240864
BIST
'
17:268.031
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,14
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
17:2630,1072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0440
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
17:2632,7828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1850
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6927
17:261.976,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -11,60
|Açılış
|: 1.976,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:26
|CATES
|63,25
|1.362.622.025
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|838.423.953
|% 10,00
|
|SAMAT
|56,10
|289.309.802
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|41.540.639
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|25.853.192
|% 9,99
|
|ISBTR
|481.005,00
|2.886.030
|% -10,00
|
|EMNIS
|79,75
|1.455.380
|% -9,99
|
|UZERB
|163,30
|1.243.563
|% -7,16
|
|AYES
|28,12
|931.478
|% -6,27
|
|OTTO
|305,00
|613.191
|% -6,01
|
|THYAO
|250,00
|5.707.430.049
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|AKBNK
|41,70
|3.401.092.094
|% -3,43
|
|EREGL
|44,42
|3.205.415.960
|% 0,82
|
|TUPRS
|143,20
|3.057.590.693
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.303.795.534
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,28
|3.896.027.989
|% 0,32
|
|SKBNK
|5,15
|701.995.544
|% 6,19
|
|ODAS
|8,47
|1.173.296.005
|% 0,36
|
|YKBNK
|22,26
|2.930.106.964
|% -0,71
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1025
|30,1072
|% 0,15
|
|Euro
|32,7734
|32,7828
|% -0,56
|
|Sterlin
|37,9912
|38,1818
|% -0,40
|
|Frank
|34,8612
|35,0712
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0024
|8,0425
|% 0,14
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,84
|906,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,37
|943,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,96
|78,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,12
|2.038,47
|% 0,66
|