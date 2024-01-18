***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
18.01.2024 15:21
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 29.01.2024 ve 30.01.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241333
BIST
'
17:518.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 24,70
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.048
En Yüksek
8.117
17:5130,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5132,8077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:511.949,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.949,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:51
|HLGYO
|2,62
|83.484.492
|% 48,02
|
|VRGYO
|30,80
|219.408.695
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.531.996
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.368.195
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|SURGY
|41,78
|1.240.817.271
|% -10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.946.553.877
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.450.337
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,44
|356.353.512
|% -8,45
|
|ASTOR
|112,50
|6.350.792.261
|% 9,97
|
|THYAO
|252,50
|5.745.311.628
|% 0,00
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,95
|2.304.242.689
|% 1,94
|
|ISCTR
|26,06
|5.444.551.245
|% 1,48
|
|YKBNK
|22,34
|3.802.727.270
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,46
|632.180.091
|% 1,59
|
|SASA
|36,64
|4.898.413.457
|% 8,53
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1313
|30,1347
|% 0,02
|
|Euro
|32,7909
|32,8077
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0366
|38,2273
|% -0,17
|
|Frank
|34,5542
|34,7624
|% -0,44
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|902,11
|903,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,03
|940,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,97
|2.013,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
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