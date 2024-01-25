***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
25.01.2024 12:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 02.02.2024 ve 06.02.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242703
BIST
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15:128.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 27,51
|Açılış
|: 8.142
|
|Önceki Kapanış
|: 8.091
|
8.096
En Yüksek
8.213
15:1230,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,2886
En Düşük
30,1762
15:1233,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1921
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1138
En Düşük
32,8433
15:121.963,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,95
|Açılış
|: 1.963,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
|
1.966,91
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler15:12
|BINHO
|470,25
|808.788.873
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|443.141.828
|% 10,00
|
|TETMT
|5.560,00
|31.114.195
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,96
|15.636.686
|% 9,98
|
|CATES
|73,45
|973.560.938
|% 9,96
|
|BALAT
|16,81
|900.909
|% -6,66
|
|SNPAM
|88,40
|2.669.476
|% -5,91
|
|SAMAT
|56,30
|186.431.098
|% -4,58
|
|AVTUR
|9,49
|12.279.527
|% -4,33
|
|VKFYO
|30,36
|36.834.495
|% -4,23
|
|THYAO
|251,75
|5.176.810.223
|% 0,30
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|AKBNK
|39,92
|3.378.308.999
|% -1,19
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|EREGL
|42,52
|2.514.475.101
|% 0,33
|
|EKGYO
|9,59
|3.433.042.071
|% 0,63
|
|YKBNK
|21,58
|3.133.585.973
|% -1,46
|
|AKFGY
|2,01
|228.204.023
|% 3,08
|
|QUAGR
|4,31
|439.871.885
|% 9,95
|
|ISCTR
|24,72
|2.131.250.617
|% -0,64
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2751
|30,2823
|% 0,16
|
|Euro
|33,0519
|33,0679
|% 0,58
|
|Sterlin
|38,4389
|38,6317
|% 0,28
|
|Frank
|34,8764
|35,0865
|% 0,00
|
|Riyal
|8,0503
|8,0907
|% 0,16
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,87
|22,90
|% 0,66
|
|Platin
|901,74
|903,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,23
|972,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,93
|80,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,30
|2.017,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27IZMDC
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 119, 770 adet işlem
-
15:26NIBAS
Yüzde 4.50 oranında artışla 18.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 427, 798 adet işlem
-
15:25TARKM
Yüzde 5.75 oranında artışla 671.50 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 675 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 8, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 58, 719.00 milyon TL de
-
15:23MEGMT
Yüzde 6.10 oranında artışla 46.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 164, 089 adet işlem