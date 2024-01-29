***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.01.2024 11:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 08.02.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243211
BIST
'
14:128.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,70%
|| 141,60
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1230,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2568
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1232,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1642
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:121.977,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 23,61
|Açılış
|: 1.977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:12
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|13.480.954
|% 9,99
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.245.785
|% -5,57
|
|GARFA
|111,70
|79.180.367
|% -5,26
|
|VKFYO
|28,30
|84.625.894
|% -4,71
|
|PNLSN
|70,05
|53.378.548
|% -3,65
|
|THYAO
|276,25
|11.114.311.501
|% 6,25
|
|TUPRS
|152,70
|3.427.995.652
|% 3,46
|
|ASELS
|51,05
|2.719.382.717
|% 3,80
|
|PGSUS
|768,00
|2.655.306.713
|% 3,02
|
|TCELL
|69,45
|2.160.664.706
|% 0,65
|
|EKGYO
|10,23
|1.805.184.342
|% -0,58
|
|TSPOR
|1,59
|198.062.269
|% -2,09
|
|ZOREN
|4,58
|474.379.197
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.935.095
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,07
|333.368.251
|% -0,25
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3504
|30,3567
|% 0,85
|
|Euro
|32,8636
|32,8742
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,4576
|38,6505
|% 0,89
|
|Frank
|35,0443
|35,2554
|% 1,00
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,84
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|909,42
|911,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,04
|953,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,12
|83,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,15
|2.026,38
|% 0,66
|