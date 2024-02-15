***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.02.2024 14:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 27.02.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249756
BIST
'
16:499.261
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 188,95
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:4930,7400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0033
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:4933,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1788
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:491.979,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:47
|HUBVC
|14,97
|79.766.777
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.717.143
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.229.820
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.466.222
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,58
|131.003.410
|% -7,43
|
|MARBL
|24,02
|528.606.678
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,58
|185.683.670
|% -6,22
|
|UFUK
|156,90
|10.724.414
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.234.020
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.534.474.999
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|GUBRF
|219,90
|8.681.747.324
|% 6,85
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|EREGL
|47,14
|5.359.248.883
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,48
|2.852.826.203
|% 0,77
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.012.549.935
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.042.320.369
|% 1,72
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7303
|30,7370
|% -0,02
|
|Euro
|33,1544
|33,2009
|% 0,57
|
|Sterlin
|38,5270
|38,7202
|% 0,06
|
|Frank
|34,7596
|34,9690
|% 0,55
|
|Riyal
|8,1721
|8,2131
|% -0,05
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,34
|957,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,09
|2.002,35
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02GLRYH
Yüzde 8.31 oranında artışla 14.33 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 184, 236 adet işlem
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17:01EYGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 12.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 854, 645 adet işlem
-
17:00NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 586, 146 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 211, 82 artarak (% 2.20 ) 9, 848
-
16:59XU100
Endeks 9, 265 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 124, 700.00 milyon TL de