***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
29.02.2024 14:32
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 04.03.2024 ve 07.03.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252979
BIST
'
15:299.173
En Düşük
|Değişim
|: 1,22%
|| 110,40
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2931,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0272
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2933,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0790
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:292.037,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,41
|Açılış
|: 2.037,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:29
|ISYAT
|12,10
|59.230.449
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.773.546
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.182.239
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|128.146.201
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|698.136.160
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,70
|374.776.861
|% -7,20
|
|PKENT
|368,50
|262.556.432
|% -6,17
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,92
|8.998.137.018
|% -2,09
|
|THYAO
|280,50
|5.774.862.163
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.178.914.056
|% 1,11
|
|MIATK
|75,35
|3.497.178.620
|% 5,75
|
|GUBRF
|198,30
|3.419.077.158
|% 8,72
|
|EREGL
|45,92
|8.998.137.018
|% -2,09
|
|ISCTR
|11,03
|1.611.369.500
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,47
|1.634.265.008
|% 2,87
|
|YKBNK
|23,16
|2.301.995.490
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,46
|516.067.233
|% 0,55
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2241
|31,2289
|% 0,09
|
|Euro
|33,9138
|33,9319
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,3550
|39,5524
|% -0,08
|
|Frank
|35,3273
|35,5401
|% -0,12
|
|Riyal
|8,3007
|8,3423
|% 0,07
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|882,68
|884,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,84
|939,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,05
|82,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,18
|2.029,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:29
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15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 02 artarak (% 1.02 ) 8, 009
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PATEK, ATATP, LMKDC, KLGYO, SUMAS, UFUK, ISYAT, DIRIT, BORSK, QNBFL
-
15:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASCM, KTLEV
-
15:44
EGEEN, EUYO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:44
PKENT, DERIM, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında