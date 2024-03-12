***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
12.03.2024 15:13
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 14.03.2024 ve 19.03.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257949
BIST
'
15:149.163
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 31,29
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:1432,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0263
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:1435,0678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0546
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:142.239,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,84
|Açılış
|: 2.239,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:14
|JANTS
|231,10
|34.054.665
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|152.177.232
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.624.174
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.599.829
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.176.287
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.513.125
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.754.024
|% -9,96
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|THYAO
|278,00
|3.745.654.777
|% -0,98
|
|EREGL
|45,80
|3.724.816.716
|% 0,04
|
|DOAS
|283,00
|3.055.531.286
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|OBAMS
|48,86
|2.470.201.026
|% -6,76
|
|ISCTR
|11,22
|2.992.070.922
|% 4,28
|
|AKFGY
|2,84
|581.249.748
|% 5,19
|
|ZOREN
|5,30
|746.326.837
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.248.123.202
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.432.293.318
|% 2,34
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0407
|32,0478
|% 0,08
|
|Euro
|35,0570
|35,0678
|% 0,16
|
|Sterlin
|41,7714
|41,9808
|% -1,05
|
|Frank
|37,2767
|37,4636
|% -0,72
|
|Riyal
|8,7120
|8,7556
|% -0,83
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|926,71
|928,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,44
|1.028,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,31
|82,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,40
|2.170,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:14
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15:29TARKM
Yüzde 6.22 oranında artışla 726.00 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 128 adet işlem
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15:28VESTL
Yüzde 9.96 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 373, 051 adet işlem
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15:27XU100
Endeks 9, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 58, 293.00 milyon TL de
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15:26CEOEM
Yüzde 7.20 oranında artışla 22.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 248 adet işlem
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15:25ISKUR
Yüzde 8.53 oranında artışla 7, 000, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem