***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
13.03.2024 15:00
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 19.03.2024 ve 20.03.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258446
BIST
'
17:058.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,13%
|| -102,31
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
17:0532,0994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0460
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
17:0535,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1140
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
17:052.234,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,39
|Açılış
|: 2.234,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ARTMS
|54,25
|105.292.523
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|951.752.766
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.362.448
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.088.081.724
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|87.870.676
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|274,75
|6.536.977.606
|% -0,27
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|OBAMS
|50,55
|3.951.628.432
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|ISCTR
|10,76
|3.823.987.324
|% -2,80
|
|YKBNK
|22,48
|4.328.318.655
|% -3,52
|
|EKGYO
|10,76
|1.387.047.429
|% -0,09
|
|ZOREN
|5,19
|618.164.838
|% 0,39
|
|EREGL
|44,72
|4.517.999.166
|% -1,24
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0936
|32,0994
|% 0,14
|
|Euro
|35,1508
|35,1641
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,6264
|41,8351
|% -0,44
|
|Frank
|37,0872
|37,2731
|% -0,44
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% -0,42
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,33
|24,37
|% 0,66
|
|Platin
|930,44
|931,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,60
|1.072,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,73
|83,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.163,91
|2.164,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20SANFM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 62.10 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 139 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -133, 44 kaybederek (% -1.38 ) 9, 510
-
17:18XU100
Endeks 8, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 14 altında . İşlem hacmi 76, 761.00 milyon TL de
-
17:17AVHOL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 50.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 074 adet işlem
-
17:15EYGYO
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 336, 606 adet işlem