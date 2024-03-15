***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.03.2024 14:46
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 19.03.2024 ve 22.03.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259154
BIST
'
15:058.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,12
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0532,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0885
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0535,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0380
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:052.240,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,85
|Açılış
|: 2.240,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.144.743
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.552.535.148
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.958.527
|% -9,98
|
|DGATE
|47,50
|29.795.689
|% -8,12
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|KLRHO
|49,26
|40.719.345
|% -6,88
|
|THYAO
|271,50
|3.103.896.836
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,60
|2.761.955.110
|% -3,42
|
|REEDR
|62,85
|2.552.535.148
|% 9,97
|
|MIATK
|72,00
|2.104.986.968
|% 1,41
|
|EREGL
|44,74
|1.985.792.475
|% 0,90
|
|ISCTR
|10,44
|916.310.115
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.641.879
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,89
|603.824.879
|% -0,09
|
|ADESE
|2,81
|152.488.210
|% 1,08
|
|EREGL
|44,74
|1.985.792.475
|% 0,90
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2112
|32,2172
|% 0,27
|
|Euro
|35,1058
|35,1532
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6333
|8,6766
|% -0,06
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,20
|25,23
|% 0,66
|
|Platin
|941,84
|943,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,59
|1.101,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.167,20
|2.167,56
|% 0,66
|