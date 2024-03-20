***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
20.03.2024 14:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 27.03.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260543
BIST
'
16:499.009
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 79,21
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.009
16:4932,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0449
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
16:4935,1858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0051
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
16:492.244,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 2.244,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EMNIS
|248,60
|4.250.563
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|8.525.700
|% 10,00
|
|EMKEL
|16,29
|85.862.715
|% 9,99
|
|YAPRK
|451,75
|376.677.940
|% 9,98
|
|IZINV
|61,15
|117.706.050
|% 9,98
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|72.346.298
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|794.408.133
|% -10,00
|
|DERHL
|11,65
|30.360.112
|% -9,97
|
|BSOKE
|20,16
|130.594.499
|% -9,92
|
|THYAO
|279,00
|5.851.230.179
|% 0,27
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|MIATK
|75,30
|4.195.859.273
|% 5,76
|
|TUPRS
|172,90
|3.317.684.988
|% -0,46
|
|KCHOL
|186,80
|3.224.026.906
|% 3,55
|
|ZOREN
|5,62
|2.014.393.057
|% 5,05
|
|EKGYO
|10,76
|3.087.691.957
|% 1,03
|
|ISCTR
|10,92
|2.913.689.620
|% 1,39
|
|YKBNK
|24,52
|5.716.220.843
|% 3,81
|
|CEMAS
|4,86
|602.927.499
|% -10,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3868
|32,3907
|% 0,13
|
|Euro
|35,1389
|35,1775
|% -0,04
|
|Sterlin
|41,9704
|42,1808
|% -0,53
|
|Frank
|37,1103
|37,2963
|% -0,63
|
|Riyal
|8,8170
|8,8612
|% -0,30
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,04
|898,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,28
|1.004,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,82
|2.155,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:01AKENR
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 802, 213 adet işlem
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17:00INTEM
Yüzde 9.51 oranında artışla 354.00 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 275 adet işlem
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16:59TLMAN
Yüzde 8.18 oranında artışla 133.50 lira fiyatla işlem gören hissede 969, 011 adet işlem
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16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 45 artarak (% 0.64 ) 7, 902
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, KERVN, BRISA, ARTMS, EMNIS, JANTS, BURVA, ERSU, KSTUR, MEGMT