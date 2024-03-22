***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
22.03.2024 13:36
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 02.04.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261412
BIST
'
14:409.212
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 71,15
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.152
En Yüksek
9.223
14:4031,9927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0325
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
14:4034,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,2265
|Açılış
|: 35,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
14:402.228,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -14,77
|Açılış
|: 2.228,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler14:40
|MEKAG
|66,55
|103.348.051
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|162.760.901
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|33.808.044
|% 10,00
|
|SODSN
|258,25
|9.098.733
|% 9,99
|
|MEGMT
|50,15
|208.181.125
|% 9,98
|
|PEKGY
|15,68
|229.738.189
|% -9,99
|
|EKIZ
|71,05
|3.714.868
|% -9,72
|
|BEGYO
|4,32
|288.289.358
|% -9,05
|
|KSTUR
|8.470,00
|9.844.900
|% -8,92
|
|EUYO
|17,71
|21.357.907
|% -8,29
|
|THYAO
|291,25
|8.479.793.957
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|VESTL
|88,05
|3.551.898.599
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|AKBNK
|46,12
|2.354.086.659
|% 2,40
|
|ISCTR
|11,21
|3.100.300.426
|% 0,54
|
|YKBNK
|26,54
|3.756.699.016
|% 2,16
|
|ZOREN
|5,42
|559.172.843
|% -0,73
|
|MOGAN
|21,44
|1.672.885.396
|% 1,71
|
|PETKM
|23,64
|1.747.616.902
|% 3,14
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9919
|31,9927
|% -0,10
|
|Euro
|34,6361
|34,6495
|% -0,65
|
|Sterlin
|40,7974
|41,0019
|% -1,28
|
|Frank
|36,0068
|36,1873
|% -1,01
|
|Riyal
|8,6442
|8,6875
|% -0,71
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,81
|906,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,56
|1.010,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,83
|85,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,52
|2.165,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:40
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-
14:57IHYAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 332, 719 adet işlem
-
14:56SMRTG
Yüzde 4.55 oranında artışla 57.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 241, 789 adet işlem
-
14:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 13 artarak (% 0.67 ) 9, 919
-
14:55KARTN
Yüzde 6.62 oranında artışla 143.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 442, 303 adet işlem
-
14:54PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 91.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 810, 594 adet işlem