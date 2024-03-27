***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
27.03.2024 14:04
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 05.04.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemi yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263107
BIST
'
14:258.840
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 32,98
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.857
14:2532,2490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0756
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2490
En Düşük
32,1073
14:2535,1425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2784
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1425
En Düşük
34,7919
14:252.277,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 23,72
|Açılış
|: 2.277,10
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,13
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler14:23
|AGROT
|39,16
|835.300.560
|% 10,00
|
|DITAS
|21,90
|56.727.220
|% 9,99
|
|NETAS
|78,70
|68.744.220
|% 9,99
|
|ODINE
|48,28
|31.553.346
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|416.365.077
|% 9,98
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|463.124.064
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|16.147.319
|% -9,96
|
|AKENR
|10,50
|242.673.716
|% -9,95
|
|THYAO
|286,00
|4.514.668.531
|% 0,26
|
|PETKM
|20,48
|3.498.776.923
|% -3,85
|
|YKBNK
|26,40
|2.023.946.741
|% -0,90
|
|ASELS
|54,60
|2.018.022.325
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,90
|1.878.681.552
|% -1,98
|
|ZOREN
|5,60
|1.240.360.720
|% 2,94
|
|PETKM
|20,48
|3.498.776.923
|% -3,85
|
|ISCTR
|10,90
|1.878.681.552
|% -1,98
|
|EKGYO
|9,60
|1.343.585.632
|% 3,00
|
|PEKGY
|11,47
|1.029.884.141
|% -9,76
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2415
|32,2476
|% 0,23
|
|Euro
|35,1153
|35,1481
|% 0,81
|
|Sterlin
|41,0713
|41,2771
|% 0,39
|
|Frank
|35,8913
|36,0712
|% 0,14
|
|Riyal
|8,6722
|8,7156
|% 0,34
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,56
|24,60
|% 0,66
|
|Platin
|897,98
|900,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,94
|992,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,06
|85,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,98
|2.195,25
|% 0,66
|