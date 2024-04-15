***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
15.04.2024 15:18
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi )
Türkçe
Borsa Dışı Repo/Ters Repo Sözleşmesi
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Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 22.04.2024 ve 24.04.2024 vadeli %4,25 oran ile ters repo işlemleri yapılmıştır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin FITCH tarafından belirlenen uzun vadeli ulusal notu A+(tur)'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271889
BIST
'
16:269.743
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -70,93
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:2632,4119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0554
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:2634,5389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1097
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:262.451,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,23
|Açılış
|: 2.450,94
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:24
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|988.116.229
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.061.506
|% 9,99
|
|PKART
|81,55
|48.844.743
|% 9,98
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.184.251
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.227.368
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,50
|9.286.213.948
|% -2,51
|
|ISCTR
|12,82
|4.437.132.465
|% -0,16
|
|YKBNK
|31,80
|4.395.589.858
|% 0,76
|
|TUPRS
|186,00
|4.186.822.725
|% -1,27
|
|AKBNK
|57,95
|3.399.687.727
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,88
|2.141.411.921
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,82
|4.437.132.465
|% -0,16
|
|ODAS
|9,64
|1.684.792.957
|% 4,22
|
|EKGYO
|10,90
|1.631.821.220
|% 1,40
|
|YKBNK
|31,80
|4.395.589.858
|% 0,76
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4051
|32,4079
|% 0,16
|
|Euro
|34,5174
|34,5264
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,3915
|40,5940
|% 0,09
|
|Frank
|35,4048
|35,5823
|% -0,14
|
|Riyal
|8,6289
|8,6722
|% -0,13
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,60
|28,63
|% 0,66
|
|Platin
|967,16
|969,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,89
|1.028,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,82
|89,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.353,66
|2.354,05
|% 0,66
|