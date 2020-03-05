***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.892.710Net Dönem Karı (Zararı)1.009.693NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.075.333Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -374.811Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-8.532.669Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.832.147İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-19.201.772Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler28.548İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-19.230.320FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-19.267.412Alınan Faiz374.702FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.730.724Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.868.215Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-137.491YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.161.986Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.532.669NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)370.683DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15 370.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15 370.792Finansal Varlıklar8 11.398.173TOPLAM VARLIKLAR11.768.965YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 28.548TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)28.548TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.740.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.009.693Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.868.215Katılma Payı İade Tutarı (-)-137.491TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.740.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 374.702Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 43.810Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -7.832.147Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri8.532.669Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.063ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.121.097Yönetim Ücretleri7 -75.906Saklama Ücretleri7 -15.742Denetim Ücretleri7 -8.583Kurul Ücretleri7 -1.023Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.309Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -8.841ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-111.404ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.009.693NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.009.693DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.009.693http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824677BIST