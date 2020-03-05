***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.03.2020 18:56
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.892.710
Net Dönem Karı (Zararı)
1.009.693
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.075.333
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -374.811
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.532.669
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.832.147
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.201.772
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-19.230.320
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-19.267.412
Alınan Faiz
374.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.730.724
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.868.215
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-137.491
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.161.986
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.532.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
370.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 370.683
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
15 370.792
Finansal Varlıklar
8 11.398.173
TOPLAM VARLIKLAR
11.768.965
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 28.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
28.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.740.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.009.693
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.868.215
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-137.491
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.740.417
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 374.702
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 43.810
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -7.832.147
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
8.532.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.063
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.121.097
Yönetim Ücretleri
7 -75.906
Saklama Ücretleri
7 -15.742
Denetim Ücretleri
7 -8.583
Kurul Ücretleri
7 -1.023
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -8.841
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-111.404
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.009.693
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.009.693
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.009.693
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824677
BIST