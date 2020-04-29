***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.115.725Net Dönem Karı (Zararı)348.810NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.674Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.663Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler6.337İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.467.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.657.707İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.124.916FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.115.725FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.399.302Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.521.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.121.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)283.577Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)283.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 283.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 287.240Ters Repo Alacakları6 11.503.579Finansal Varlıklar9 3.615.000TOPLAM VARLIKLAR15.405.819YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 3.626.523Diğer Borçlar6 31.184TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.657.707 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.748.112 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)348.810Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.521.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.121.698TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 11.748.112 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 438.263Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -6.337ESAS FAALİYET GELİRLERİ431.926Yönetim Ücretleri8 -33.066Saklama Ücretleri8 -6.427Denetim Ücretleri8 -7.680Kurul Ücretleri8 -389Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.844Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.710ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-83.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.810NET DÖNEM KARI (ZARARI)348.810DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)348.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841019BIST