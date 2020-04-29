***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:15
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.115.725
Net Dönem Karı (Zararı)
348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.663
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.337
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.467.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.657.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.124.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.115.725
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.399.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.521.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.121.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 283.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 287.240
Ters Repo Alacakları
6 11.503.579
Finansal Varlıklar
9 3.615.000
TOPLAM VARLIKLAR
15.405.819
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 3.626.523
Diğer Borçlar
6 31.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.657.707 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.748.112 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
348.810
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.521.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.121.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.748.112 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 438.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -6.337
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
431.926
Yönetim Ücretleri
8 -33.066
Saklama Ücretleri
8 -6.427
Denetim Ücretleri
8 -7.680
Kurul Ücretleri
8 -389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.710
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
348.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
348.810
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841019
BIST