***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.895.610 -14.563.784Net Dönem Karı (Zararı)13.524.132 3.884.914NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.684.145 -5.095.971Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-156.680 156.680Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -2.426.244 -1.717.655Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-9.814.467 -2.638.733Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.713.246 -896.263Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-30.411.451 -13.711.531Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.032.311 -1.857.333Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.004 -1.920.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.454.766 -9.933.410FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-23.571.464 -14.922.588Alınan Temettü11 45.910 742.157Alınan Faiz11 2.455.870 1.070.934Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)174.074 -1.454.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.276.705 -10.426.919Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.733.987Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.276.705 -12.160.906YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.172.315 -24.990.703Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi9.814.467 2.638.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.357.848 -22.351.970DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 35.220.796 57.572.766DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 17.862.948 35.220.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 17.967.015 35.243.719Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.637.175 1.811.249Ters Repo Alacakları5 30.052.168 5.003.218Takas Alacakları6 2.032.311Finansal Varlıklar9 16.040.788 14.348.218TOPLAM VARLIKLAR65.697.146 58.438.715YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 788Diğer Borçlar6 126.723 114.931TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)126.723 115.719TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.570.423 58.322.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 58.322.996 64.865.001Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13.524.132 3.884.914Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.733.987Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.276.705 -12.160.906TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 65.570.423 58.322.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.455.870 1.070.934Temettü Gelirleri11 45.910 742.157Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.351.337 271.569Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -5.713.246 896.263Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri9.814.467 2.638.733Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 100.548 34.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.054.886 5.653.656Yönetim Ücretleri8 -1.242.441 -1.222.042Saklama Ücretleri8 -37.765 -34.819Denetim Ücretleri8 -9.622 -6.704Kurul Ücretleri8 -12.554 -14.790Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -216.364 -464.577Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -12.008 -25.810ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.530.754 -1.768.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.524.132 3.884.914NET DÖNEM KARI (ZARARI)13.524.132 3.884.914DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)13.524.132 3.884.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841021BIST