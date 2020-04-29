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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:15
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.895.610 -14.563.784
Net Dönem Karı (Zararı)
13.524.132 3.884.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.684.145 -5.095.971
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-156.680 156.680
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.426.244 -1.717.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.814.467 -2.638.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.713.246 -896.263
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.411.451 -13.711.531
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.032.311 -1.857.333
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.004 -1.920.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.454.766 -9.933.410
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-23.571.464 -14.922.588
Alınan Temettü
11 45.910 742.157
Alınan Faiz
11 2.455.870 1.070.934
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
174.074 -1.454.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.276.705 -10.426.919
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.733.987
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.276.705 -12.160.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.172.315 -24.990.703
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.814.467 2.638.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.357.848 -22.351.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 35.220.796 57.572.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 17.862.948 35.220.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 17.967.015 35.243.719
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.637.175 1.811.249
Ters Repo Alacakları
5 30.052.168 5.003.218
Takas Alacakları
6 2.032.311
Finansal Varlıklar
9 16.040.788 14.348.218
TOPLAM VARLIKLAR
65.697.146 58.438.715
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 788
Diğer Borçlar
6 126.723 114.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
126.723 115.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.570.423 58.322.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 58.322.996 64.865.001
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13.524.132 3.884.914
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.733.987
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.276.705 -12.160.906
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 65.570.423 58.322.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.455.870 1.070.934
Temettü Gelirleri
11 45.910 742.157
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.351.337 271.569
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.713.246 896.263
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
9.814.467 2.638.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 100.548 34.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.054.886 5.653.656
Yönetim Ücretleri
8 -1.242.441 -1.222.042
Saklama Ücretleri
8 -37.765 -34.819
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -12.554 -14.790
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -216.364 -464.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.008 -25.810
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.530.754 -1.768.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.524.132 3.884.914
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
13.524.132 3.884.914
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
13.524.132 3.884.914



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841021


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