***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-246.752.428 -79.144.698Net Dönem Karı (Zararı)94.010.561 40.528.291NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.227.194 -38.907.902Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.659.110 -203.006Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.076.046 -428.799Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.507.962 -38.276.097İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-339.000.827 -80.496.995Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-64.672 34.810Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler555.773 214.352İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-339.491.928 -80.746.157FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-246.217.460 -78.876.606Alınan Faiz11 1.231.145 201.967Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.766.113 -470.059FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI240.861.734 80.665.491Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit410.231.984 153.621.165Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-169.370.250 -72.955.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.890.694 1.520.793Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.076.046 428.799NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.814.648 1.949.592DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.569.052 619.460DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 -2.245.596 2.569.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 184.099 2.570.782Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 3.051.081 1.284.968Ters Repo Alacakları5 1.000.310 0Takas Alacakları6 82.125 12.857Diğer Alacaklar6 4.596Finansal Varlıklar9 529.482.522 194.498.866TOPLAM VARLIKLAR533.800.137 198.372.069YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 9.617 0Diğer Borçlar6 906.249 360.093TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)915.866 360.093TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)532.884.271 198.011.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 198.011.976 76.818.194Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)94.010.561 40.528.291Katılma Payı İhraç Tutarı (+)410.231.984 153.621.165Katılma Payı İade Tutarı (-)-169.370.250 -72.955.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 532.884.271 198.011.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.231.145 201.967Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 103.552.350 4.964.772Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.507.962 38.276.097Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri1.076.046 428.799Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 240.924 264.803ESAS FAALİYET GELİRLERİ102.592.503 44.136.438Yönetim Ücretleri8 -7.440.829 -3.029.908Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -351.831 -212.207MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.621 -6.704Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -82.447 -35.364Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -537.052 -310.402Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -160.162 -13.562ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.581.942 -3.608.147ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.010.561 40.528.291NET DÖNEM KARI (ZARARI)94.010.561 40.528.291DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)94.010.561 40.528.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841022BIST