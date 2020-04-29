***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-246.752.428 -79.144.698
Net Dönem Karı (Zararı)
94.010.561 40.528.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.227.194 -38.907.902
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.659.110 -203.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.076.046 -428.799
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.507.962 -38.276.097
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-339.000.827 -80.496.995
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-64.672 34.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
555.773 214.352
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-339.491.928 -80.746.157
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-246.217.460 -78.876.606
Alınan Faiz
11 1.231.145 201.967
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.766.113 -470.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
240.861.734 80.665.491
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
410.231.984 153.621.165
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-169.370.250 -72.955.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.890.694 1.520.793
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.076.046 428.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.814.648 1.949.592
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.569.052 619.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 -2.245.596 2.569.052
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 184.099 2.570.782
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.051.081 1.284.968
Ters Repo Alacakları
5 1.000.310 0
Takas Alacakları
6 82.125 12.857
Diğer Alacaklar
6 4.596
Finansal Varlıklar
9 529.482.522 194.498.866
TOPLAM VARLIKLAR
533.800.137 198.372.069
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 9.617 0
Diğer Borçlar
6 906.249 360.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
915.866 360.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
532.884.271 198.011.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 198.011.976 76.818.194
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
94.010.561 40.528.291
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
410.231.984 153.621.165
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-169.370.250 -72.955.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 532.884.271 198.011.976
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.231.145 201.967
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 103.552.350 4.964.772
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.507.962 38.276.097
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
1.076.046 428.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 240.924 264.803
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.592.503 44.136.438
Yönetim Ücretleri
8 -7.440.829 -3.029.908
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -351.831 -212.207
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.621 -6.704
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -82.447 -35.364
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -537.052 -310.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -160.162 -13.562
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.581.942 -3.608.147
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.010.561 40.528.291
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.010.561 40.528.291
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.010.561 40.528.291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841022
BIST