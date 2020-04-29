***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:16
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
694.028 357.861
Net Dönem Karı (Zararı)
6.041.337 5.483.937
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.196.297 -1.988.173
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -569.971 -484.435
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-27.770 -75.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.598.556 -1.428.208
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.107.117 -3.262.640
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
3.956 -3.724
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
132.835 -15.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.243.908 -3.243.121
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-262.077 233.124
Alınan Temettü
11 491.688 386.400
Alınan Faiz
11 78.411 99.805
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
386.006 -361.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-713.682 -1.972.716
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.853.558 10.886.813
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9.567.240 -12.859.529
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.654 -1.614.855
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.770 75.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.116 -1.539.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 822.680 2.362.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 830.796 822.680
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 831.222 823.234
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 181.768 567.774
Ters Repo Alacakları
1.000.310 0
Takas Alacakları
6 2.318 6.274
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 27.682.199 22.840.045
TOPLAM VARLIKLAR
29.697.817 24.237.327
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 135 336
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 227.776 94.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
227.911 95.076
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.469.906 24.142.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 24.142.251 20.631.030
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.041.337 5.483.937
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.853.558 10.886.813
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-9.567.240 -12.859.529
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 29.469.906 24.142.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 78.411 99.805
Temettü Gelirleri
11 491.688 386.400
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.519.176 4.173.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 4.598.556 1.428.208
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
27.770 75.530
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 65 446
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.715.666 6.163.647
Yönetim Ücretleri
8 -540.519 -513.996
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -64.351 -53.223
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.621 -6.701
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -5.565 -5.944
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -46.287 -88.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.986 -11.600
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-674.329 -679.710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.041.337 5.483.937
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.041.337 5.483.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.041.337 5.483.937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841024
BIST