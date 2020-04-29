***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI694.028 357.861Net Dönem Karı (Zararı)6.041.337 5.483.937NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.196.297 -1.988.173Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -569.971 -484.435Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-27.770 -75.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.598.556 -1.428.208İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.107.117 -3.262.640Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler3.956 -3.724Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler132.835 -15.795İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.243.908 -3.243.121FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-262.077 233.124Alınan Temettü11 491.688 386.400Alınan Faiz11 78.411 99.805Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)386.006 -361.468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-713.682 -1.972.716Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.853.558 10.886.813Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-9.567.240 -12.859.529YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.654 -1.614.855Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi27.770 75.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.116 -1.539.325DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 822.680 2.362.005DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 830.796 822.680Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 831.222 823.234Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 181.768 567.774Ters Repo Alacakları1.000.310 0Takas Alacakları6 2.318 6.274Diğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 27.682.199 22.840.045TOPLAM VARLIKLAR29.697.817 24.237.327YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 135 336KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 227.776 94.740TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)227.911 95.076TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)29.469.906 24.142.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 24.142.251 20.631.030Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.041.337 5.483.937Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.853.558 10.886.813Katılma Payı İade Tutarı (-)-9.567.240 -12.859.529TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 29.469.906 24.142.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 78.411 99.805Temettü Gelirleri11 491.688 386.400Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.519.176 4.173.258Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 4.598.556 1.428.208Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri27.770 75.530Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 65 446ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.715.666 6.163.647Yönetim Ücretleri8 -540.519 -513.996Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -64.351 -53.223MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.621 -6.701Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -5.565 -5.944Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -46.287 -88.246Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.986 -11.600ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-674.329 -679.710ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.041.337 5.483.937NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.041.337 5.483.937DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.041.337 5.483.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841024BIST