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***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-330.540.499 -8.054.075
Net Dönem Karı (Zararı)
21.422.017 -738.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.715.816 25.763
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.402.608 -923
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-152.612.367 29.570
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
135.299.159 -2.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-334.627.543 -7.341.553
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
260.564 17.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-334.888.107 -7.359.427
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-333.921.342 -8.054.075
Alınan Temettü
11 -21.952
Alınan Faiz
3.402.795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
184.560.763 9.545.439
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
203.896.934 19.090.879
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-19.336.171 -9.545.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.979.736 1.491.364
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
152.612.367 -29.570
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.632.631 1.461.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.461.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.094.425 1.461.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 8.095.162 1.462.718
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
21 21.952 0
Ters Repo Alacakları
5 2.000.622 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 204.950.637 7.362.311
TOPLAM VARLIKLAR
215.068.373 8.825.029
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 278.439 17.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
278.439 17.875
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.789.934 8.807.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 8.807.154
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.422.017 -738.285
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
203.896.934 19.090.879
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-19.336.171 -9.545.440
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 214.789.934 8.807.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
3.402.795
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.571.179 -673.108
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -135.299.159 2.884
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
152.612.367 -29.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
154.319
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.441.501 -699.794
Yönetim Ücretleri
8 -904.206 -18.043
Saklama Ücretleri
8 -53.507 -9.603
Denetim Ücretleri
8 -12.246 -3.736
Kurul Ücretleri
8 -26.359 -440
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.038 -192
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -19.128 -6.477
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.019.484 -38.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.422.017 -738.285
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.422.017 -738.285
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.422.017 -738.285



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841026


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