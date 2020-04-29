***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-330.540.499 -8.054.075Net Dönem Karı (Zararı)21.422.017 -738.285NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.715.816 25.763Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -3.402.608 -923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-152.612.367 29.570Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler135.299.159 -2.884Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-334.627.543 -7.341.553Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler260.564 17.874İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-334.888.107 -7.359.427FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-333.921.342 -8.054.075Alınan Temettü11 -21.952Alınan Faiz3.402.795FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI184.560.763 9.545.439Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit203.896.934 19.090.879Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-19.336.171 -9.545.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.979.736 1.491.364Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi152.612.367 -29.570NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.632.631 1.461.794DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.461.794DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.094.425 1.461.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 8.095.162 1.462.718Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri21 21.952 0Ters Repo Alacakları5 2.000.622 0Takas AlacaklarıDiğer AlacaklarFinansal Varlıklar9 204.950.637 7.362.311TOPLAM VARLIKLAR215.068.373 8.825.029YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 278.439 17.875TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)278.439 17.875TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)214.789.934 8.807.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 8.807.154Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)21.422.017 -738.285Katılma Payı İhraç Tutarı (+)203.896.934 19.090.879Katılma Payı İade Tutarı (-)-19.336.171 -9.545.440TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 214.789.934 8.807.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri3.402.795Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.571.179 -673.108Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -135.299.159 2.884Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri152.612.367 -29.570Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler154.319ESAS FAALİYET GELİRLERİ22.441.501 -699.794Yönetim Ücretleri8 -904.206 -18.043Saklama Ücretleri8 -53.507 -9.603Denetim Ücretleri8 -12.246 -3.736Kurul Ücretleri8 -26.359 -440Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.038 -192Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -19.128 -6.477ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.019.484 -38.491ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.422.017 -738.285NET DÖNEM KARI (ZARARI)21.422.017 -738.285DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)21.422.017 -738.285http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841026BIST