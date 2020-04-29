***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
190.468.641 16.744.260
Net Dönem Karı (Zararı)
117.970.574 172.473.730
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.520.305 -100.401.073
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.612.718 -31.185.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-26.633.628 -6.146.366
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.726.041 -63.069.702
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
81.116.978 -76.215.869
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
46.209 -44.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.298.085 -5.050.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
84.368.854 -71.121.052
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
156.567.247 -4.143.212
Alınan Temettü
30.551
Alınan Faiz
11 24.623.029 31.180.125
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.278.365 -10.323.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-233.039.118 -36.696.515
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
41.256.608 222.490.620
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-274.295.726 -259.187.135
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.570.477 -19.952.255
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.633.628 6.146.366
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.936.849 -13.805.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 16.369.863 30.175.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 433.014 16.369.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 433.777 16.380.938
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.217.594 10.495.958
Ters Repo Alacakları
5 2.000.619 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 0 46.209
Finansal Varlıklar
9 413.940.937 509.036.451
TOPLAM VARLIKLAR
417.592.927 535.959.556
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 3.108
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 212.935 3.507.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
212.935 3.511.020
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
417.379.992 532.448.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 532.448.536 396.671.321
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
117.970.574 172.473.730
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
41.256.608 222.490.620
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-274.295.726 -259.187.135
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 417.379.992 532.448.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 24.623.029 31.180.125
Temettü Gelirleri
11 0 30.551
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 78.150.642 75.526.107
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -8.726.041 63.069.702
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
26.633.627 6.146.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4 3
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
120.681.261 175.952.854
Yönetim Ücretleri
8 -2.212.316 -2.701.842
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -113.920 -120.515
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.686
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -84.812 -127.388
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -146.286 -487.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -143.730 -35.179
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.710.687 -3.479.124
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.970.574 172.473.730
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
117.970.574 172.473.730
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
117.970.574 172.473.730
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841028
BIST