***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI190.468.641 16.744.260Net Dönem Karı (Zararı)117.970.574 172.473.730NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.520.305 -100.401.073Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -24.612.718 -31.185.005Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.633.628 -6.146.366Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.726.041 -63.069.702İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER81.116.978 -76.215.869Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler46.209 -44.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.298.085 -5.050.065İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler84.368.854 -71.121.052FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR156.567.247 -4.143.212Alınan Temettü30.551Alınan Faiz11 24.623.029 31.180.125Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.278.365 -10.323.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-233.039.118 -36.696.515Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit41.256.608 222.490.620Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-274.295.726 -259.187.135YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.570.477 -19.952.255Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.633.628 6.146.366NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.936.849 -13.805.889DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 16.369.863 30.175.752DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 433.014 16.369.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 433.777 16.380.938Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 1.217.594 10.495.958Ters Repo Alacakları5 2.000.619 0Takas AlacaklarıDiğer Alacaklar6 0 46.209Finansal Varlıklar9 413.940.937 509.036.451TOPLAM VARLIKLAR417.592.927 535.959.556YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 3.108KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 212.935 3.507.912TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)212.935 3.511.020TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)417.379.992 532.448.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 532.448.536 396.671.321Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)117.970.574 172.473.730Katılma Payı İhraç Tutarı (+)41.256.608 222.490.620Katılma Payı İade Tutarı (-)-274.295.726 -259.187.135TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 417.379.992 532.448.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 24.623.029 31.180.125Temettü Gelirleri11 0 30.551Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 78.150.642 75.526.107Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -8.726.041 63.069.702Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri26.633.627 6.146.366Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4 3ESAS FAALİYET GELİRLERİ120.681.261 175.952.854Yönetim Ücretleri8 -2.212.316 -2.701.842Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -113.920 -120.515MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.623 -6.686Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -84.812 -127.388Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -146.286 -487.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -143.730 -35.179ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.710.687 -3.479.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)117.970.574 172.473.730NET DÖNEM KARI (ZARARI)117.970.574 172.473.730DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)117.970.574 172.473.730http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841028BIST