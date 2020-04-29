***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.663.031 -23.931.687Net Dönem Karı (Zararı)11.783.929 -309.640NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.588.743 -6.108.663Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -8.328.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.013.788 4.096.855Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.079.951 -1.877.178İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.077.919 -27.076.811Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler962.256 -926.826Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.179 -85.339İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.008.996 -26.064.646FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.117.267 -33.495.114Alınan Temettü316.641 137.826Alınan Faiz11 5.350.487 8.267.859Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.878.636 1.157.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.086.591 -25.355.200Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit13.699.433 27.144.515Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-31.786.024 -52.499.715YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.423.560 -49.286.887Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.013.788 -4.096.855NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.409.772 -53.383.742DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.394.796 57.778.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 985.024 4.394.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 991.025 4.413.019Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 944.175 2.822.811Ters Repo Alacakları5 19.005.855 3.002.087Takas Alacakları6 0 962.256Diğer Alacaklar0 0Finansal Varlıklar9 50.561.471 66.636.194TOPLAM VARLIKLAR71.502.526 77.836.367YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 5.485KredilerFinansal YükümlülüklerDiğer Borçlar6 131.479 157.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)131.479 162.658TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)71.371.047 77.673.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 77.673.709 103.338.549Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.783.929 -309.640Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.699.433 27.144.515Katılma Payı İade Tutarı (-)-31.786.024 -52.499.715TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 71.371.047 77.673.709Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.350.487 8.267.859Temettü Gelirleri11 316.641 137.826Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.832.435 -2.852.242Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -3.079.951 1.877.178Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri4.013.788 -4.096.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 140.771 66.480ESAS FAALİYET GELİRLERİ13.574.171 3.400.246Yönetim Ücretleri8 -1.326.801 -2.452.245Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -43.682 -72.383MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -7.257 -8.525Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -13.064 -28.286Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -382.683 -1.100.024Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.755 -48.423ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.790.242 -3.709.886ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.783.929 -309.640NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.783.929 -309.640DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.783.929 -309.640http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841029BIST