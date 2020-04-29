***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.663.031 -23.931.687
Net Dönem Karı (Zararı)
11.783.929 -309.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.588.743 -6.108.663
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.328.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.013.788 4.096.855
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.079.951 -1.877.178
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.077.919 -27.076.811
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
962.256 -926.826
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.179 -85.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.008.996 -26.064.646
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.117.267 -33.495.114
Alınan Temettü
316.641 137.826
Alınan Faiz
11 5.350.487 8.267.859
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.878.636 1.157.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.086.591 -25.355.200
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13.699.433 27.144.515
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-31.786.024 -52.499.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.423.560 -49.286.887
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.013.788 -4.096.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.409.772 -53.383.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.394.796 57.778.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 985.024 4.394.796
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 991.025 4.413.019
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 944.175 2.822.811
Ters Repo Alacakları
5 19.005.855 3.002.087
Takas Alacakları
6 0 962.256
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 50.561.471 66.636.194
TOPLAM VARLIKLAR
71.502.526 77.836.367
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 5.485
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 131.479 157.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
131.479 162.658
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
71.371.047 77.673.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 77.673.709 103.338.549
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.783.929 -309.640
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.699.433 27.144.515
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-31.786.024 -52.499.715
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 71.371.047 77.673.709
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.350.487 8.267.859
Temettü Gelirleri
11 316.641 137.826
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.832.435 -2.852.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -3.079.951 1.877.178
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.013.788 -4.096.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 140.771 66.480
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.574.171 3.400.246
Yönetim Ücretleri
8 -1.326.801 -2.452.245
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -43.682 -72.383
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -7.257 -8.525
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -13.064 -28.286
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -382.683 -1.100.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.755 -48.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.790.242 -3.709.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.783.929 -309.640
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.783.929 -309.640
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.783.929 -309.640
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841029
BIST