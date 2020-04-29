***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.598.937
Net Dönem Karı (Zararı)
7.641.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.634.369
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.955.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-225.709
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.546.884
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-175.561.749
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
167.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-175.729.381
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-176.554.218
Alınan Faiz
11 10.955.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.738.825
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 165.738.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.888
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
225.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
365.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 365.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 365.860
Ters Repo Alacakları
5 500.156
Finansal Varlıklar
9 172.682.341
TOPLAM VARLIKLAR
173.548.357
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 167.632
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
167.632
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
173.380.725
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.641.900
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
165.738.825
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 173.380.725 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 10.955.281
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 59.855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.546.884
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
225.709
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.693.961
Yönetim Ücretleri
8 -977.087
Saklama Ücretleri
8 -38.215
Denetim Ücretleri
8 -8.584
Kurul Ücretleri
8 -19.718
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.214
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.052.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.641.900
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.641.900
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.641.900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841031
BIST