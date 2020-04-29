***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.598.937Net Dönem Karı (Zararı)7.641.900NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-8.634.369Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.955.544Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-225.709Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11 2.546.884Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-175.561.749Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler167.632İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-175.729.381FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-176.554.218Alınan Faiz11 10.955.281FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.738.825Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 165.738.825YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)139.888Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi225.709NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)365.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 365.597Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 365.860Ters Repo Alacakları5 500.156Finansal Varlıklar9 172.682.341TOPLAM VARLIKLAR173.548.357YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 167.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)167.632TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)173.380.725Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.641.900Katılma Payı İhraç Tutarı (+)165.738.825TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 173.380.725 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.955.281Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 59.855Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.546.884Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri225.709ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.693.961Yönetim Ücretleri8 -977.087Saklama Ücretleri8 -38.215Denetim Ücretleri8 -8.584Kurul Ücretleri8 -19.718Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -7.214ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.052.061ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.641.900NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.641.900DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.641.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841031BIST