***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2020 11:17
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-583.520.903 -127.703.443
Net Dönem Karı (Zararı)
93.222.496 11.080.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-92.575.434 -9.199.593
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -554.443 -2.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
95.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-92.116.270 -9.197.125
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-584.713.499 -129.584.066
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-795.307 -148.800
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.459.505 288.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-587.377.697 -129.723.733
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-584.066.437 -127.703.443
Alınan Faiz
545.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
580.033.623 131.360.478
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
706.786.479 198.338.848
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-126.752.856 -66.978.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.487.280 3.657.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-95.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.582.559 3.657.035
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.657.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 74.476 3.657.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 85.853 3.659.503
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
36.511.353 0
Takas Alacakları
944.107 0
Diğer Alacaklar
6 148.800
Finansal Varlıklar
9 781.903.472 138.920.858
TOPLAM VARLIKLAR
819.444.785 142.729.161
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 3.747.972 288.467
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.747.972 288.467
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
815.696.813 142.440.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 142.440.694
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.222.496 11.080.216
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
706.786.479 198.338.848
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-126.752.856 -66.978.370
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 815.696.813 142.440.694
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
545.534
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.537.722 2.480.380
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 92.116.270 9.197.125
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-95.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.340.753 970.233
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.445.000 12.647.738
Yönetim Ücretleri
8 -10.840.424 -1.469.103
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -83.295 -27.626
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -9.623 -6.748
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -92.161 -18.318
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -99.599 -30.220
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 93.222.496 11.080.216
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.222.496 11.080.216
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.222.496 11.080.216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841032
BIST