***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-583.520.903 -127.703.443Net Dönem Karı (Zararı)93.222.496 11.080.216NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-92.575.434 -9.199.593Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -554.443 -2.468Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler95.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-92.116.270 -9.197.125İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-584.713.499 -129.584.066Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-795.307 -148.800Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.459.505 288.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-587.377.697 -129.723.733FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-584.066.437 -127.703.443Alınan Faiz545.534FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI580.033.623 131.360.478Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit706.786.479 198.338.848Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-126.752.856 -66.978.370YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.487.280 3.657.035Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-95.279NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.582.559 3.657.035DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.657.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 74.476 3.657.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 85.853 3.659.503Teminata Verilen Nakit ve Nakit BenzerleriTers Repo Alacakları36.511.353 0Takas Alacakları944.107 0Diğer Alacaklar6 148.800Finansal Varlıklar9 781.903.472 138.920.858TOPLAM VARLIKLAR819.444.785 142.729.161YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 3.747.972 288.467TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.747.972 288.467TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)815.696.813 142.440.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)10 142.440.694Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)93.222.496 11.080.216Katılma Payı İhraç Tutarı (+)706.786.479 198.338.848Katılma Payı İade Tutarı (-)-126.752.856 -66.978.370TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)10 815.696.813 142.440.694Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri545.534Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.537.722 2.480.380Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 92.116.270 9.197.125Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri-95.279Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 5.340.753 970.233ESAS FAALİYET GELİRLERİ104.445.000 12.647.738Yönetim Ücretleri8 -10.840.424 -1.469.103Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri8 -83.295 -27.626MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri8 -9.623 -6.748Danışmanlık ÜcretleriKurul Ücretleri8 -92.161 -18.318Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -99.599 -30.220Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 93.222.496 11.080.216NET DÖNEM KARI (ZARARI)93.222.496 11.080.216DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)93.222.496 11.080.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841032BIST